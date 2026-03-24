След натиск и критики - нов шеф на вътрешната сигурност в САЩ

Сенатът на Съединените щати утвърди Маркуейн Мълин за министър на вътрешната сигурност със 54 гласа „за“ срещу 45 „против“. Назначението идва след неочакваното уволнение на Кристи Ноум от поста по-рано този месец от президента Доналд Тръмп.

Мълин, 48-годишен сенатор от Оклахома, поема ресора в момент на силно напрежение около имиграционната политика. Очаква се той да се опита да стабилизира ведомството след серия от скандали.

Новият министър има политически опит както в Камарата на представителите, където е работил десетилетие, така и в Сената през последните три години. Преди това той е бил състезател по смесени бойни изкуства и бизнесмен, което допълва нетипичния му профил за този пост.

Смяната идва след бурен период за неговата предшественичка Кристи Ноум, чийто мандат беше белязан от остра критика към действията на Бюрото за имиграционен и митнически контрол. Напрежението се засили след случаи, при които американски граждани загинаха при операции на службата, както и заради твърдата линия на ведомството по отношение на мигрантите.

Допълнителен удар върху позициите на Ноум нанесоха съмненията около скъпа рекламна кампания и публикации за лични отношения със сътрудник, които допринесоха за ерозия на доверието към нея.

Мълин, считан за близък съюзник на Тръмп, даде сигнали, че ще търси по-балансиран подход. По време на изслушванията той призна личните си отношения с Ноум, но подчерта различията в управленския стил и намерението си да избегне конфронтационни решения.

Новият ръководител на вътрешната сигурност ще трябва да приложи твърдата политика на администрацията по депортациите, като едновременно с това ограничи риска от нови обществени и политически сътресения, отбелязва ДПА.

