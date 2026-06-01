Ново напрежение. Лукашенко предупреди Армения

Президентът на Беларус Александър Лукашенко призова народа на Армения да бъде "много внимателен" при избора си между Евразийския съюз и Европа, за да "не се повтори това, което се случи в Украйна".

Според него изявленията за евентуално излизане на Армения от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и сближаване с Европейския съюз се правят във връзка с предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят в Армения на 7 юни. Той заяви, че в изявленията си ръководството на Армения стига "до унижаване на ЕАЕС".

"Арменците трябва да бъдат много внимателни, за да не повторят, не дай Боже, това, което се случи в Украйна... В Украйна всичко започна точно така. Вие си спомняте това. За да не попаднат арменците, които току-що излязоха от една война, в тежка ситуация във връзка с това. Не трябва да се бърза. Трябва просто да се помисли, трябва да бъдем мъдри хора. Преди да направи такава стъпка, арменският народ трябва много сериозно да помисли. Ето единственото, към което ги призовавам. Ако народът изрази мнението си - ние ще се съгласим с него", заяви Лукашенко, цитиран от БЕЛТА.

На фона на предстоящите парламентарни избори в Армения отношенията между Москва и Ереван се влошиха рязко. Русия обвинява действащия министър-председател на Армения Никола Пашинян в прозападен курс. Москва също така изисква да бъде допуснат до изборите шефът на руската промишлено-строителна група "Ташир", бизнесменът Самвел Карапетян.

