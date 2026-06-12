Ново напрежение. Лукашенко предупреди Армения
Въпрвеки ,че спазва добрия тон
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Въпрвеки ,че спазва добрия тон
Ще влезе ли Беларус във война
71-годишният държавен глава влезе в издълбана дупка в леда
Обръща представата за религионите възгледи на америкаонския президент
Носи торбичка и за Си Цзинпин
Какво са си говорили двамата президенти
Какво реши президентът
Какво съибщи президентът на Беларус
Тук няма шега, а си е живата истина
Източниците носят прекалено любопитни новини
Каза на висок глас как да живеят беларусите
Какво ще предложи беларуският президент
В същото време отправи умилително послание
И обвини Киев в агресия
Противовъздушната отбрана на страната е била поставена в пълна бойна готовност
Сипе тежки обвинения срещу Украйна
Каква реч дръпна беларуският лидер
Съюзникът на Путин се намеси
Елиминира възможността за избирането на опозиционни лидери
Лукашенко предупреди, че Беларус ще отговори в случай на външна агресия