Голямо натягане! Лукашенко със специален подарък за Путин

Само и само да се хареса на Путин, президентът на Беларус е готов на всякакви жертви.

Александър Лукашенко отиде на полето, за да събере лично картофи за двама президенти - Владимир Путин и Си Цзинпин. Това са подаръците им, които той ще им връчи в торбички по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Това става ясно от видео, публикувано от канала Pool of the First Telegram.

"Путин все ми казва: "Дайте картофи от Беларус... Сега ще му донеса пресни картофи. И чантите за Си Дзинпин вече са спретнати", каза държавният глава.

Руският президент ще участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тиендзин, която ще се проведе от 31 август до 1 септември. В събитието ще вземат участие над 20 глави на чужди държави, както и представители на 10 международни организации.

