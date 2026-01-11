Смърт след нощен украински удар с дронове по Русия

Млада жена от Воронеж, получила сериозни наранявания при нощното украинско нападение с безпилотни летателни апарати, е починала в болницата. Информацията бе съобщена от Ройтерс и ТАСС, които се позовават на публикация в Телеграм на губернатора на Воронежка област Александър Гусев.

„За съжаление, през нощта в реанимацията почина млада жена, която е била ранена при падането на отломки от дрон върху една от къщите“, написа Гусев, като уточни, че лекарите са извършили операция, но нараняванията са били твърде тежки.

При атаката са били ранени още трима души. По думите на губернатора към момента в болница остава само една жена с рана в областта на корема, която също е оперирана, докато други двама пострадали – мъж и жена с повърхностни порезни рани – са били освободени за амбулаторно лечение след оказаната им медицинска помощ.

Гусев съобщи още, че при удара срещу града са били повредени повече от 10 жилищни сгради, около 10 частни къщи, училище и няколко административни сгради, като щетите тепърва ще се уточняват.

Пълният мащаб на украинската атака срещу Воронеж, който се намира на около 470 километра южно от Москва и приблизително 250 километра източно от границата с Украйна, все още не е напълно ясен. От Ройтерс отбелязват, че информацията не може да бъде потвърдена по независим път.

