Иран хвърли тежка закана към САЩ и Израел

Председателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф отправи остро предупреждение към президента на САЩ Доналд Тръмп, че всяка американска атака срещу Иран ще бъде последвана от ответен удар на Техеран. По думите му цел на подобна реакция ще бъдат както Израел, така и американските военни бази в региона, които ще бъдат третирани като „легитимни цели“.

Изявлението, разпространено от Ройтерс и Асошиейтед прес, е първото официално предупреждение от иранска страна, в което Израел изрично се посочва като потенциална цел при евентуална ескалация. Галибаф, смятан за част от хардлайнерското крило в иранския парламент, направи коментарите по време на пленарно заседание.

Напрежението се засилва на фона на твърдата реторика от Вашингтон. През последните дни Доналд Тръмп неколкократно предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите и публично заяви, че САЩ са готови да помогнат на протестиращите в страната.

По-рано днес Ройтерс съобщи, че Израел е приведен в състояние на повишена готовност за евентуална американска намеса в Иран. Това се случва на фона на продължаващите вече втора седмица общонационални антиправителствени протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение в Ислямската република.

Според данни на организация за защита на човешките права броят на жертвите от сблъсъците е най-малко 116, а ранените са над 2600. Ескалацията на насилието, съчетана с острите международни предупреждения, повишава риска от по-широк регионален конфликт в Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com