Тръмп се разгневи! Люта закана към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредица от предупреждения към Иран относно Ормузкия пролив, като поиска незабавното премахване на всички морски мини, поставени във водния път, и заплаши с последствия, които биха направили страната неспособна да се възстанови, след като американското разузнаване засякла малки ирански плавателни съдове, пренасящи мини в най-критичния морски път в света. Това предаде АФП.

Тръмп предупреди, че всяко действие на Иран, блокиращо потока на петрол през пролива, ще бъде посрещнато със сила, "двадесет пъти по-голяма" от предишните удари.

Тръмп впоследствие заяви, че е нанесен пряк удар по капацитета за поставяне на мини, като публикува в Truth Social, че американските сили са "ударили и напълно унищожили 10 неактивни лодки и/или кораби за поставяне на мини, като ще последват още", въпреки че употребата на думата "неактивни" не дава яснота дали корабите са били в експлоатация по време на ударите или вече са били неутрализирани.

"Ще унищожим лесно разрушими цели, които ще направят практически невъзможно Иран да се възстанови като нация", написа Тръмп, описвайки потенциалния отговор като "смърт, огън и ярост". Той формулира предупреждението като "подарък" за Китай и други нации, зависими от водния път.

В следващия си пост той се обърна директно към заплахата от мини, заявявайки: "Ако Иран е поставил мини в Ормузкия проток, а ние нямаме информация за това, искаме те да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО!" Тръмп добави, че неспазването на това изискване ще доведе до "военни последствия за Иран, каквито никога досега не са виждани".

Предупрежденията дойдоха, след като американското разузнаване идентифицира малки ирански кораби, способни да пренасят по две-три мини, които се движат в корабните коридори на пролива, съобщи CBS News.

Високопоставен източник във военноморските сили на Иранската революционна гвардия заяви пред иранското издание Iran Now, че водният път остава под постоянен ирански надзор.

