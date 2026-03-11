Ескалация! Иран заплаши банковия сектор в Близкия изток

Иран обяви банки и финансови институции в Близкия изток за нови цели на своите военни операции. Съвместното военно командване на страната съобщи, че финансовият сектор вече попада сред обектите, които могат да бъдат атакувани. Предупреждението бе разпространено чрез изявление на командването „Хатам ал Анбия“.

Заплахата идва след съобщения в иранските медии, че служители на банка в Техеран са били убити при израелско-американски въздушни удари. Според изявлението финансовите институции в региона могат да бъдат считани за легитимни цели в конфликта.

Под риск попадат редица ключови финансови центрове в Близкия изток. Сред тях е Дубай, където се намират множество международни банки и финансови институции, както и държави като Саудитска Арабия и островното кралство Бахрейн.

Междувременно властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че два ирански дрона са паднали близо до международното летище в Дубай. При атаката са били ранени четирима души.

Според Дубайския медиен офис, който разпространява официални съобщения от името на правителството на Емирствата, пострадалите са двама граждани на Гана и един на Бангладеш с леки наранявания, както и един индийски гражданин със средни по тежест травми.

Въпреки инцидента въздушният трафик не е бил прекъснат и полетите от летището продължават. Международното летище в Дубай е най-натовареното в света за международни пътувания и е основна база на авиокомпанията Emirates.

Властите се опитват да поддържат нормален график на полетите, въпреки че летището вече е било обект на атаки в рамките на продължаващия конфликт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com