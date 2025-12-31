Рекордно кратка новогодишна реч на Путин. Победа и любов

Президентът Владимир Путин направи традиционното си новогодишно обръщение от Кремъл към руснаците, като първите, които го видяха, бяха жителите на Камчатка и Чукотка, където Новата година вече настъпи.

Тазгодишната реч е една от най-кратките на Путин, продължила по-малко от 3 минути и половина. За последните 5 години те са били средно над 6 минути, като през 2022 година той говори повече от 9 минути.

В речта си обеща победа на Русия и пожела на руснаците "непременно любов“.

Според Путин, в минутите преди Нова година всеки "усеща преминаването на времето", защото "бъдещето е напред." Президентът вярва, че бъдещето зависи от самите руснаци и техните близки, които "винаги са готови да подкрепят."

Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всичко, което сме планирали — нашите надежди и планове — със сигурност ще се сбъднат, казва държавният глава.

Всеки от нас има своето, лично, специално, уникално по свой начин, но те са неразделни от съдбата на нашата родина, от искреното желание да я спечелим. В крайна сметка ние сме заедно – народът на Русия, добавя той.

Силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на отечеството, нейното развитие, нейното бъдеще, смята Путин.

В речта си той традиционно споменава руснаците, участващи в пълномащабна война срещу Украйна:

Поете отговорността да се борите за родната си земя, за истината и справедливостта. Уверявам ви, милиони хора из цяла Русия са с вас в тази новогодишна нощ. Мислят за вас, съчувстват ви, надяват се за вас. Обединени сме в искрена, безкористна, всеотдайна любов към Русия, казва Путин и добавя:

„Вярваме във вас и вашата победа“.

В края на обръщението президентът пожелава на руснаците здраве, щастие и "непременно любов".

