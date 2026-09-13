Си Цзинпин си пожела нещо изключително важно за Нова година
Той отправи твърдо послание към Тайван и Запада в навечерието на 2026 г.
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Той отправи твърдо послание към Тайван и Запада в навечерието на 2026 г.
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Германия успешно ще преодолее миграционната криза и ако бъдат взети правилни мерки, притокът на бежанци представлява шанс в бъдеще, Това заяви канцле...