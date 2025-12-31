Си Цзинпин си пожела нещо изключително важно за Нова година

Малко след края на мащабните военни маневри край Тайван, Пекин изпрати едно от най-категоричните си политически послания от години. В новогодишното си обръщение президентът Си Цзинпин заяви, че повторното обединение на Китай е въпрос на време и не може да бъде спряно. Думите му бяха възприети като ясен сигнал както към Тайпе, така и към САЩ и съюзниците им в региона.

„Историята не може да бъде обърната“

„Обединението на нашата родина, в духа на времето, е неизбежно“, подчерта Си Цзинпин, обръщайки се към нацията. По думите му китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан с кръвни и родствени връзки, които не могат да бъдат прекъснати от политически разделения.

Изявлението дойде в момент на повишено напрежение, след като Пекин демонстративно приключи военни учения в близост до острова, който Тайван смята за своя провинция.

„Една страна, две системи“ и визията за вътрешна стабилност

В речта си Си обърна специално внимание и на Хонконг и Макао, като заяви, че политиката „една страна, две системи“ трябва да се прилага без компромиси. Двата специални административни района ще продължат да получават подкрепа, за да се интегрират по-добре в общото развитие на страната и да запазят дългосрочен просперитет и стабилност.

Посланието цели да покаже, че Пекин държи контрола не само върху териториалните въпроси, но и върху вътрешното икономическо и политическо равновесие.

Иновации, военна мощ и предупреждение към външните сили

Президентът изтъкна, че Китай ускорява висококачественото си развитие чрез иновации. Страната отчита напредък в изкуствения интелект, производството на собствени чипове и научноизследователската дейност, което според Си превръща Китай в една от най-бързо развиващите се иновационни икономики в света. Той посочи и символични примери за технологична и военна мощ – мисията „Тянвън-2“, нови хидроенергийни проекти и първия китайски самолетоносач с електромагнитна катапултна система.

В същото време тонът към външните играчи беше рязко изострен. Говорителката на Държавния съвет по тайванските въпроси Чжан Хан предупреди, че всяка сила, която „си играе с огъня“ по въпроса за Тайван, ще плати цена. Тя отправи директен призив към САЩ да спрат въоръжаването на Тайпе и да спазват принципа за единен Китай, като подчерта, че опитите за независимост на Тайван с външна подкрепа са обречени и ще доведат единствено до задънена улица.

