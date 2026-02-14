Първи думи на Рубио в Мюнхен

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди за „нова ера“ в геополитиката преди речта си на Конференцията по сигурност в Мюнхен, предаде BBC. Неговата реч се очаква с възможно най-голям интерес днес.

„Светът се променя много бързо пред очите ни“, каза Рубио пред репортери, когато беше попитан дали посланието му към европейците ще бъде по-помирително, отколкото преди година.

„Живеем в нова ера в геополитиката и това ще изисква от всички нас да преосмислим как изглежда това и каква ще бъде нашата роля.“

Рубио ще ръководи делегацията на САЩ на първото голямо глобално събитие, откакто президентът Доналд Тръмп заплаши датския суверенитет с обещание да анексира Гренландия.

Навършва се една година, откакто вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс произнесе сензационна реч на Конференцията по сигурност в Мюнхен, в която критикува Европа за нейните политики по отношение на миграцията и свободата на словото и твърди, че най-голямата заплаха, пред която е изправен континентът, идва отвътре.

Публиката беше видимо смаяна, предава още Франк Гарднър, кореспондент на BBC в Мюнхен.

Тази година конференцията отново изглежда ще бъде решаваща.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com