Апетитна хапка! Гренландия – защо Тръмп я иска „веднага“, а светът казва „не“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търси „незабавни преговори“ за придобиването на Гренландия по съображения за националната сигурност – и настоя, че „няма да използва сила“.

Повтарящите се искания на Тръмп САЩ да поемат контрол над територията бяха отхвърлени както от лидерите на Гренландия, така и от Дания – член на НАТО, от чието кралство островът е полуавтономна територия.

Това доведе до по-широк дипломатически конфликт, като Тръмп заплаши с допълнителни търговски мита срещу редица европейски съюзници, ако се противопоставят на плана му.

Къде се намира Гренландия и защо е важна за Тръмп?

Гренландия – най-големият остров в света – се намира в Арктика. С площ от около 2,2 млн. кв. км тя е приблизително шест пъти по-голяма от Германия, пише в обширна статия BBC.

Това е и най-слабо населената територия в света – с около 56 000 души население, предимно представители на коренното инуитско население.

Разположението ѝ между Северна Америка и Арктика я прави изключително подходяща за системи за ранно предупреждение при ракетни атаки, както и за наблюдение на плавателни съдове в региона.

По време на Студената война САЩ са планирали да разположат ядрени ракети на острова, но проектът е изоставен заради инженерни трудности и възражения от страна на Дания.

САЩ поддържат базата Pituffik Space Base (преди известна като Thule Air Base) още от Втората световна война. В момента базата се използва за наблюдение и ранно откриване на ракетни заплахи.

Около 80% от територията на Гренландия е покрита с лед, поради което по-голямата част от населението живее по югозападното крайбрежие около столицата Нуук.

Икономиката на острова е основно базирана на риболова и получава значителни субсидии от датското правителство.

През последните години се засилва интересът към природните ресурси на Гренландия, включително редкоземни елементи, уран и желязо. Смята се, че островът може да разполага и със значителни запаси от нефт и природен газ.

Тръмп е поставял подобен фокус върху ресурси и в други региони – включително в отношенията си с Украйна – но отрича те да стоят зад желанието му за Гренландия.

Въпреки това той многократно е подчертавал заплахата, която според него Русия и Китай представляват в Арктика.

В публикация в Truth Social той написа:

„НАТО от 20 години казва на Дания, че трябва да се справи с руската заплаха около Гренландия. За съжаление Дания не успя да направи нищо по въпроса. Сега е време – и това ще се случи!!!“

В съобщение до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре Тръмп също така заявил, че вече не се чувства задължен да се фокусира върху мира, след като не е получил Нобелова награда за мир за 2025 г.

Какво е казвал Тръмп за плановете си за Гренландия?

По време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, който започна пред два дни, Тръмп заяви, че само САЩ могат да защитят, развият и подобрят Гренландия.

Той аргументира и че САЩ имат право да претендират за острова заради ролята си в защитата му по време на Втората световна война, след като Дания е била окупирана от нацистка Германия.

„Ние вече го имахме, но го върнахме на Дания“, каза той и добави, че САЩ „е трябвало да го запазят“.

Въпреки това Тръмп настоя, че няма да използва сила.

„Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила, при която бихме били честно казано неудържими. Но няма да го направя“, каза той пред аудитория от световни лидери.

„Не е нужно да използвам сила, не искам да използвам сила и няма да използвам сила“, добави той.

Тръмп отрече и че евентуално американско поемане на контрол над Гренландия би навредило на НАТО, като заяви, че САЩ са „третирани много несправедливо“ от Алианса и получават твърде малко, въпреки че „дават толкова много“.

След атентатите от 11 септември 2001 г. обаче НАТО предостави мащабна подкрепа на САЩ по член 5 от договора – за първи път в историята, когато военните ресурси на НАТО бяха използвани в защита на една държава членка

Какви мита обяви Тръмп и защо?

На 17 януари Тръмп заплаши с нови 10% мита „върху всички стоки“ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, ако тези държави не подкрепят плановете му.

Мерките трябва да влязат в сила на 1 февруари и да се увеличат до 25% от 1 юни, ако не бъде постигнато споразумение.

Тръмп вече беше предложил да купи острова през 2019 г., по време на първия си президентски мандат, но получи отговор, че Гренландия „не се продава“.

Той възобнови интереса си малко след завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс посети Гренландия през март същата година и обвини Дания, че не инвестира достатъчно в защитата на територията.

В края на 2025 г. Тръмп назначи специален пратеник за Гренландия – Джеф Ландри, който открито говори за превръщането на острова в част от САЩ.

Призивите на Тръмп за поемане на контрол над Гренландия се засилиха след американска военна операция във Венецуела в началото на януари 2026 г., при която президентът Николас Мадуро и съпругата му бяха задържани и отведени в Ню Йорк, за да бъдат изправени пред наказателни обвинения

Защо Дания контролира Гренландия?

Въпреки че географски е част от Северна Америка, Гренландия се управлява от Дания – на почти 3 000 км разстояние – от около 300 години.

Островът е бил колония до средата на XX век и през по-голямата част от този период е бил изолиран и беден.

След като нацистка Германия окупира Дания по време на Втората световна война, САЩ нахлуват в Гренландия и изграждат военни и радиостанции. След войната американските сили остават на острова.

През 1951 г. отбранително споразумение с Дания дава на САЩ значителна роля в защитата на територията, включително правото да строят и поддържат военни бази.

През 1953 г. Гренландия става част от Кралство Дания, а жителите ѝ получават датско гражданство.

През 1979 г. референдум за самоуправление предоставя на Гренландия контрол върху повечето вътрешни политики, като Дания запазва отговорностите за външната политика и отбраната.

Какво мислят жителите на Гренландия?

Премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен многократно е отхвърлял аргументите на Тръмп, определяйки идеята за американски контрол като „фантазия“.

Проучванията показват, че повечето гренландци подкрепят независимост от Дания, но огромното мнозинство от тях също така категорично отхвърля идеята островът да стане част от Съединените щати.

Хиляди хора излязоха на протести както в Гренландия, така и в Дания срещу плановете на Тръмп.

