Джей Ди Ванс разби вратите на Южен Кавказ

Историческа американска визита в Армения и Азербайджан

На пръв поглед посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Ереван и Баку не се вписва в новата външнополитическата стратегия на Тръмп. В нея акцент е Западното полукълбо.

Но в Южен Кавказ, който Русия е свикнала да нарича Закавказие, тази логика не работи. Тръмп месеци наред отдели изненадващо голямо внимание на този регион: прие премиера на Армения и президента на Азербайджан, помири ги, добавяйки към списъка си още една война, която е спрял. А тази седмица изпрати и вицепрезидента Ванс, който рядко пътува в чужбина, директно в Ереван и Баку.

Специалните планове на Вашингтон за тези страни станаха повече от логични след години разочарования и сринато доверие към досегашния им геополитически владетел – Москва, обсебен от войната в Украйна. Масло в огъня на конфликтите сложиха и катастрофата на азербайджанския самолет, и кремълската враждебност към арменския премиер Никол Пашинян, наричайки го „продукт на цветната революция".

Геополитическата ниша на Южен Кавказ, богат на енергийни суровини и контролиращ тръбопроводи, заобикалящи Русия, се оказа свободна. И беше въпрос на време, ловният инстинкт на американския президент да проработи именно в района, привлекателен партньор за европейските страни, които търсят енергийна независимост.

Цветният килим

Арменците с право нарекоха посещението на Ванс историческо. Човек с такъв висок пост отвън океана никога не е кацал в Ереван. Най-класният хотел „Александър“ светкавично бе преоборудван. Столицата бе препълнена от полиция. Телевизионните камери излъчваха пряко кацането на дузината транспортни самолети, които първи пристигнаха на пистата. А когато вицепрезидентът на Америка стъпи на арменска земя, чевръсто му постлаха под краката изумителен килим, който пък веднага стана хит във всички американски репортажи. Джей Ди Ванс знае как да печели симпатии. Още първите му думи: Благодаря ви, арменци, че ме приехте тук със семейството ми, за мен е чест да съм в една от най-старите християнски държави, стопли сърцата дори на скептиците. А щедрите думи към премиера Пашинян обезсърчиха политическите му противници, които се бяха подготвили да печелят изборите след 4 месеца.

Заедно с похвалите към вкусната арменска храна и коняк, дойдоха и впечатляващите споразумения.

TRIPP в действие

В центъра бе Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет - TRIPP, ключов инструмент за стабилизация в Южния Кавказ след повече от 30 години конфликт между Азербайджан и Армения за Нагорни Карабах.

Този мащабен инфраструктурен проект предвижда изграждане на железопътни линии, тръбопроводи, електропроводи и оптични кабели през южните региони на Армения.

Ванс, заедно с премиера Пашинян обявиха, че са се споразумели за техническите параметри на проекта. Създава се специална компания, в която 74% от акциите ще бъдат за САЩ, а 26% – за Армения. Срокът на споразумението за концесия ще бъде 49 години, а Ванс обяви готовност фондът TRIPP да инвестира частен капитал в развитието на регионална инфраструктура, включително железници и тръбопроводи.

Разбира се, Русия, която управлява арменската железопътна мрежа като концесионер, веднага обяви, че запазва интерес към включване в проекта. Но ако досега арменците отговаряха уклончиво, председателят на Националното събрание Ален Симонян рязко промени тона, като обяви, че това е невъзможно.

Военни споразумения

Един от най-значимите резултати от посещението бе обявяване на първата голяма сделка в областта на военно-техническото сътрудничество. Вашингтон потвърди продажбата на разузнавателни безпилотни летателни апарати V-BAT на Армения за обща стойност 11 милиона долара, а Пашинян изрази надежда, че тази сделка ще стане основа за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството в отбранителния сектор. Независимо че опозицията надигна вой кой ще плаща милионите, повечето експерти изразиха надежда, че това е начало на дългосрочно партньорство с Вашингтон, с което Армения ще диверсифицира оръжейните си покупки със съвременни американски модели.

Пробив в ядрената енергетика

Енергийният блок на преговорите бе очакван с огромен интерес, защото Армения е единствената страна в Южен Кавказ с ядрена енергия. А подписаното споразумение даде знак кой ще строи новата ядрена електроцентрала, за която доскоро наддаваха Русия и Китай.

Как ще реагира на това предизвикателство Москва предстои да видим, но нейните политически проксита се опитаха да нажежат страстите с Турция, обвинявайки американеца, че е отишъл да сложи цветя на Мемориала на арменския геноцид.

"Светът не е създаден от предпазливи хора. Светът не е създаден в миналото, а в бъдещето“, отговори им Ванс и сложи на масата дигитален мегапроект.

Сделката с NVIDIA Corporation

Става дума за изграждане на завод за изкуствен интелект и голям център за данни в Армения от американската компания Firebird. Проектът ще разчита на доставката на високомощни графични процесори от NVIDIA Corporation. Само ден след посещението на Ванс, пресслужбата на Firebird обяви старта на втората фаза на "AI мегапроекта в Армения", чийто мащаб се е увеличил осем пъти – от първоначалните $500 милиона до $4 милиарда.

В съобщението се отбелязва, че разширяването на капацитета до 50 000 NVIDIA GPU до 2026 г. ще превърне Армения в един от "петте най-големи суперкомпютърни възли в света“.

Гостоприемният Баку

Напрежението от политическите боричкания в Ереван изчезнаха веднага след кацането на Ванс в Баку. Пословичното гостоприемство на президента Илхам Алиев си каза думата. Строените войници в шпалир и оркестърът, който свиреше американска музика, създадоха такъв комфорт на Ванс, че никой не реагира дори на поздрава му с вдигнатия нагоре палец, който означава обида по тези географски ширини. Навсякъде посрещаха с цветя и усмивки високия гост, а енергийният договор с Армения прерасна в дългосрочно стратегическо споразумение с Азербайджан, наречено Хартата за стратегическо партньорство.

Военни кораби

САЩ разширяват сътрудничеството си с Азербайджан в областта на отбраната и военно-техническата сфера. Според документа страните възнамеряват да разширят обхвата на своето отбранително сътрудничество и взаимодействие в областта на сигурността, включително продажбата на отбранителни продукти и разширено сътрудничество в борбата с тероризма.Предвижда се и сътрудничество с цел увеличаване на капацитета в областта на киберсигурността. Обявено бе също така, че САЩ ще предостави военни кораби на азерите за защита на териториите им на Каспийско море.

Регионална свързаност

Двете държани ще работят за насърчаване на регионалната свързаност чрез сътрудничество в развитието на инфраструктура за сухопътен, морски и въздушен транспорт, енергийна и информационна свързаност, улесняване на търговията и транзита, митнически контрол и гранични преминавания, международна мултимодална логистика и други свързани области.

Двете страни признават значението на маршрута на Тръмп за международен мир и просперитет (TRIPP), който ще осигури връзката между основната част на Азербайджан и нейната автономна република Нахчиван, а също така ще отключи потенциала на региона за международна търговия и транзит.

Изкуствен интелект

САЩ ще засилят сътрудничеството, за да подпомогнат икономическия растеж на азерите и подобряване на двустранния бизнес климат. Страните планират да разширят сътрудничеството в развитието на партньорства в областта на изкуствения интелект (AI) и да насърчат инвестициите в дигиталната инфраструктура.

Ще бъде подкрепена научноизследователската и развойна дейност, както и специфични инициативи за киберсигурност. Това сътрудничество ще улесни развитието на таланти в страната и ще насърчи инвестициите в транскаспийска дигитална свързаност.

Докато подписваше документа Ванс не спря да хвали Алиев, изтъквайки ролята му за регионалната сигурност и развитие.

Конкретните споразумения в Хартата макар и широко мащабни, така и не станаха известни в конкретика. Едни твърдят, че тепърва ще бъдат анонсирани от Тръмп, други – че причината е Иран, за която Съединените щати изобщо не са се отказали от планове за военна операция. Може само да се гадае каква роля е отредена на Азербайджан в тези планове.

Едва ли е случайно, че иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде посети Баку точно три дни преди пристигането на Ванс. Според анализатори министърът е предупредил Алиев срещу всякакви провокации и сътрудничество с врагове на Иран.

Каква е ролята на Русия в този сложен регионален пъзел, също тепърва ще излиза наяве.

"Това са суверенни държави, които имат право да изграждат взаимодействие с други държави," каза говорителят на Кремъл Песков по повод визитата на Ванс. Докато той отговаряше лаконично, руските медии се надпреварваха с подигравки, че американското посещение донесло дронове за Армения и лодки за Баку.

Смях през сълзи, защото Ванс разби вратите на Южен Кавказ, за да излезе оттам мирисът на ватенките, и аромата на цветните революции. Бъдещето там е на парите, които колкото и да са големи, никога не миришат.

