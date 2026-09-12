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10-годишна покори Кавказ

10-годишна покори Кавказ

София. 10-годишна покори Кавказ съобщиха от Българската федерация по алпинизъм. Ивана Пенчева стана най-младата българка, покорила височина от 5642 м...

27 август | 19:05
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