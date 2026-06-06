Избори в Армения под руски натиск: Вотът, който може да обърне геополитическата карта

Армения гласува на 7 юни под нарастващ руски икономически натиск, докато премиерът Никол Пашинян се стреми към преизбиране с обещание за европейска интеграция, предава BBC.

Парламентарните избори привлякоха значително международно внимание към малката южнокавказка държава с три милиона души население, която непрекъснато се сближава със Запада, като същевременно все още е тясно свързана с Русия, най-големият ѝ търговски партньор.

Сближаването със Запада е до голяма степен дело на Пашинян.

Откакто дойде на власт през 2018 г., премиерът отдалечи страната си от Москва, прие закон за стартиране на процеса на присъединяване към ЕС и ускори мирния процес със съседен Азербайджан чрез споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ. Последното му спечели подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Пашинян беше домакин и на голяма среща на върха на лидерите на ЕС и украинския президент Володимир Зеленски в столицата Ереван по-рано тази година.

И въпреки тези успехи, вътрешната подкрепа за Пашинян е спаднала от 54% през 2021 г. до около 30% днес.

Основната причина е Нагорни Карабах, планински анклав в Азербайджан, който е бил дом на 100 000 етнически арменци, докато Азербайджан не го е превзел със сила през 2023 г.

Критиците на Пашинян никога не са му простили за отстъпките, които е направил в полза на мира с Азербайджан, като например отказа си да води кампания за освобождаването на бивши лидери на Нагорни Карабах, които са в затвора в съседната страна.

Мирното споразумение с Азербайджан също остава дълбоко разделящо, като едно скорошно проучване показва, че 44% от общественото мнение го подкрепя, а 41% са против.

Миналия месец Владимир Путин изброи икономическите ползи, които Армения би могла да загуби, ако се стреми към по-тесни връзки със Запада, и категорично отбеляза, че „кризата в Украйна започна с усилията за присъединяване към ЕС“.

Реториката е последвана от осезаеми икономически мерки. В двете седмици преди изборите Москва забрани износа на арменски цветя, минерална вода, коняк, пресни зеленчуци и плодове.

Русия е водещият търговски партньор на Армения и е представлявала 36% от външната търговия на страната през 2025 г.

Москва „се опитва по някакъв начин да повлияе на крайните резултати от гласуването на 7 юни“, каза Хайказ Фанян от Арменския център за социално-икономически изследвания. „Ние в Армения вярваме, че това е много тясно свързано с настоящите политически процеси.“

Той отбелязва, че зависимостта на Армения от руско военно оборудване е намаляла драстично, като около 95% от военния внос на Армения сега идва от Индия, Франция, Китай и други страни.

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