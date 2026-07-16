Зеленски заложи на енергиен експерт: Украйна вече има нов премиер

Върховната рада на Украйна одобри кандидатурата на президента Володимир Зеленски за нов министър-председател. С 289 гласа „за“ депутатите избраха Сергий Корецки, който поема управлението на страната в един от най-тежките периоди от началото на войната с Русия.

48-годишният Корецки става четвъртият министър-председател по време на мандата на президента Володимир Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която оглавяваше правителството по-малко от година.

Кой е Сергий Корецки?

Роден е в украинския град Луцк и е добре познат в бизнес средите като мениджър с дългогодишен опит в енергийния сектор, пише БТА.

До назначаването си беше председател на Управителния съвет на държавната енергийна компания „Нафтогаз Украйна“, а преди това ръководеше „Укрнафта“ и „Укртатнафта“.

Под негово управление „Укрнафта“ преминава през впечатляваща финансова трансформация. След години на сериозни загуби компанията отчита обща нетна печалба от 40 милиарда гривни през 2023 и 2024 г.

По-късно, след спечелен конкурс, Корецки поема и ръководството на „Нафтогаз“, която приключва 2025 г. с приходи от 270,9 милиарда гривни, което е ръст от 5,7% спрямо предходната година.

Защо Зеленски избра именно него?

Президентът Володимир Зеленски подчерта, че богатият опит на Корецки в енергетиката е ключов аргумент за номинацията му.

По думите му именно новият премиер е човекът, който може най-добре да подготви Украйна за предстоящата зима в условията на продължаващата война и постоянните руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Дълъг управленски опит

Кариерата на Корецки започва в бизнеса още преди близо две десетилетия.

През 2007 г. той става главен изпълнителен директор на управляващата компания на групата „Континиум“, която по онова време обединява повече от 200 предприятия в Украйна. Сред тях са веригата бензиностанции WOG, производители на млечни продукти, петролна рафинерия, енергийни дружества и други големи компании.

По-късно оглавява и самата верига бензиностанции WOG, а през 2019 г. създава собствената компания „Идеалист кофе“.

Смяната на кабинета

На 14 юли украинският парламент прие оставката на досегашния министър-председател Юлия Свириденко, което автоматично доведе до освобождаването на целия кабинет.

Ден по-късно парламентарната група на управляващата партия „Слуга на народа“ проведе среща със Сергий Корецки, на която той представи визията си за бъдещото правителство.

Впоследствие президентът Зеленски официално внесе кандидатурата му във Върховната рада, която получи убедителна парламентарна подкрепа.

Назначението на фона на напрежение

Изборът на нов министър-председател съвпада с политическо напрежение в страната.

В няколко украински града, включително Киев, се проведоха протести след отстраняването на досегашния министър на отбраната Михайло Федоров.

Междувременно стана ясно, че Федоров е отказал предложението на президента Зеленски да стане негов съветник.

Бившият министър заяви, че има сериозни разногласия с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски, когото обвини, че е блокирал ключови инициативи на Министерството на отбраната.

Изборът на Корецки идва в момент, когато Украйна е изправена едновременно пред военни, икономически и енергийни предизвикателства, а новият министър-председател ще трябва да ръководи страната в навечерието на още една тежка военна зима.