Г-7 започва в Евиан под натиска на Иран, Украйна и уличен гняв в Женева

Срещата на Г-7 започва във френския курорт Евиан под силния натиск на две големи теми - отварянето на Ормузкия проток след мирното споразумение между САЩ и Иран и войната в Украйна.

Форумът ще събере лидерите на най-развитите демокрации, а Европейският съюз ще бъде представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Като гост е поканен украинският президент Володимир Зеленски.

Още преди първите разговори срещата беше белязана от напрежение в Женева, където полицията използва сълзотворен газ срещу антиглобалистки протест.

Евиан отново се превръща в сцена на голямата дипломация, но този път разговорите започват след промяна, която може да раздвижи глобалните енергийни и търговски маршрути. Ормузкият проток е сред най-чувствителните точки за световните петролни доставки, а отварянето му след споразумението между Вашингтон и Техеран ще бъде сред темите, по които лидерите ще търсят яснота. На масата ще стои и въпросът доколко Иран ще спазва очакванията за неразпространение на ядрено оръжие и какъв ще бъде следващият ход на Запада след края на напрежението със САЩ.

Другият голям въпрос е Украйна. Зеленски пристига на форума като гост в момент, когато Киев настоява за по-силна европейска роля в бъдещи дипломатически разговори и за продължаване на подкрепата срещу Русия. В Евиан темата няма да бъде само военна, а и политическа - как Г-7 ще запази единството си, докато войната продължава, а вътрешният натиск върху отделните правителства расте.

Откриването на срещата беше предшествано от сблъсъци в Женева, където кацат участниците, преди да бъдат прехвърлени към френския курорт. Протестиращи подпалиха автомобил и счупиха прозорци на банка, а според Асошиейтед прес в демонстрацията са участвали екологични активисти, феминистки организации, противници на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други групи. Лодка с надпис „Не на Г-7“ премина край събралите се в парк до езерото.

Полицията в Женева използва сълзотворен газ, след като част от протестиращите започнаха да замерят силите на реда. Говорител на полицията съобщи, че в демонстрациите са участвали около 20 000 души. Протестите не са еднократна проява - активисти се събират в Женева от дни, защото градът е естествен сборен пункт за противниците на Г-7 заради близостта си до Евиан.

Мерките за сигурност около форума са изключително строги. В Евиан и района са мобилизирани близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни, пожарникари и други служители, а Швейцария също засили охраната заради пристигането на лидерите през Женева. Швейцарските власти съобщиха, че срещата изисква извънредни мерки в кантоните Женева, Во и Вале, тъй като форумът се провежда непосредствено до границата.

Срещата ще продължи три дни и ще бъде тест не само за дипломатическите формулировки, но и за способността на Г-7 да показва обща посока в свят, разтърсен от войни, енергийни рискове, социално недоволство и нарастващо недоверие към глобалните елити. Докато в залите лидерите ще говорят за Ормуз, Украйна, икономически дисбаланси и сигурност, улиците край Женевското езеро вече изпратиха своя сигнал - част от обществото вижда форума не като решение, а като символ на несправедливия световен ред.

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