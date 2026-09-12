Боливия обяви извънредно положение
50 дни протести
Следете всички новини, анализи и коментари за Демонстрации. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
50 дни протести
Отварянето на Ормузкия проток след мирното споразумение между САЩ и Иран влиза в дневния ред на лидерите, а Зеленски е поканен като гост
В рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“
Репетиции за празника на армията със самолети и хеликоптери над „Александър Невски“
Съветът за сигурност на ООН обяви извънредно заседание за обсъждане на ситуацията
Извънредно изявление на партията
Полицаи и лекари задръстиха града
Митинг в центъра на града
Силите на реда демонстрират сила с цел предотвратяването на нови протести
Една година от смъртта на 22-годишната иранка в ареста
Тодоровден се отбелязва винаги в първата събота на Великденския пост
КНДР засилва отбраната си
При гласуването и преброяването на гласовете са допуснати сериозни нередности
В знак на солидарност с Беларус днес се очакват демонстрации в Киев и Прага
Хората са готови за гражданско неподчинение и демонстрации
Вижте нашата ГАЛЕРИЯ със снимки от различните демонстрации Стотици хиляди протестираха в различни точки на света за по-ефективна борба с климатичните...
Хиляди поддръжници на Гръцката комунистическа партия излязоха на протест в центъра на Атина снощи, след като партията призова да се гласува с невалидн...
Безредици между демонстранти и полиция в Тел Авив. Над 20 служители на реда и най-малко 7 протестиращи са ранени. Акцията на представители на етиопск...
Нови сблъсъци в Истанбул край знаковия площад "Таксим". Полицията използва сълзотворен газ и гумени куршуми срещу демонстрантите, които се опитваха да...
Демонстранти в южния мексикански щат Гереро запалиха местната сграда на правителството, предаде АФП. Протестните действия са във връзка с изчезването...