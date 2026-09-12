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Безредици в Тел Авив

Безредици в Тел Авив

Безредици между демонстранти и полиция в Тел Авив. Над 20 служители на реда и най-малко 7 протестиращи са ранени. Акцията на представители на етиопск...

04 май | 7:45
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