Иран отстъпи пред Тръмп: Няма да екзекутират Солтани

Иранските власти потвърдиха, че 26-годишният протестиращ Ерфан Солтани няма да бъде осъден на смърт, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с военни действия, ако режимът започне екзекуции на антиправителствени демонстранти, пише "Daily mail".

Съдебните органи в Техеран съобщиха, че Солтани е обвинен в „заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандна дейност срещу режима“, но не се предвижда смъртно наказание за подобни обвинения без съдебна присъда.

Солтани, собственик на магазин за дрехи, е бил арестуван за участие в протестите на 10 януари и е задържан в затвора „Гезел Хесар“ край Карадж. Семейството му първоначално е било уведомено, че го очаква смъртна присъда и че екзекуцията му е насрочена за 14 януари. По-късно правозащитната организация Hengaw съобщи, че заповедта за екзекуция е отложена.

Развитието идва на фона на изявления на Доналд Тръмп, че по информация от „много важни източници от другата страна“ убийствата на протестиращи в Иран са спрени и планираните екзекуции няма да се състоят. По-рано американският президент предупреди, че САЩ ще предприемат „много сериозни действия“, ако иранските власти започнат да екзекутират задържани демонстранти.

Тръмп заяви още, че ще „наблюдава ситуацията“, преди да вземе решение за евентуални военни действия. Коментарите му доведоха до рязък спад в цените на петрола заради намалени опасения от нова ескалация в региона.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „няма да има обесвания днес или утре“, като обвини външни сили в подстрекаване на насилието по време на протестите. Според правозащитни организации при размириците в страната са загинали хиляди хора.

Междувременно Съветът за сигурност на ООН обяви извънредно заседание за обсъждане на ситуацията в Иран, а редица държави предприеха мерки за сигурност, включително затваряне на посолства и ограничения за полети над иранското въздушно пространство.

