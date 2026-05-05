Военна авиация изпълва небето над София днес

В небето над София днес ще се проведат тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия.

Полетите ще бъдат изпълнени в часовия диапазон от 9 до 11 ч. и ще преминат на малка височина над площад „Св. Александър Невски“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Очаква се засилено присъствие на военна техника в централната част на града, както и временен шум от прелитащите машини. Мерките са част от традиционната подготовка за официалния военен парад на 6 май.

В репетицията ще участват хеликоптер, военнотранспортни и щурмови самолети, както и изтребители, които ще изпълнят синхронизирани прелитания над ключови точки в столицата. Подобни тренировки се провеждат ежегодно и имат за цел да гарантират координацията между отделните екипажи и безопасното протичане на демонстрацията.

От Министерството на отбраната уточняват, че полетите се извършват при строго спазване на всички изисквания за сигурност и контрол на въздушното пространство. Гражданите в централните райони е възможно да усетят по-силен шум в рамките на часовия интервал.

