Слънце над страната днес, но следобедът ще ни изненада неприятно

Над страната днес ще преобладава слънчево време, като следобед облачността ще се увеличи главно над Южна България и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който до вечерта ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 20 и 25 градуса, а в София ще са около 21 градуса. Времето остава спокойно, без значителни опасни явления през деня.

Южна България с повече облаци следобед

Часовете следобед ще донесат известна динамика в южните райони, където облачността временно ще се увеличи. Валежите ще са слаби и краткотрайни, без условия за интензивни бури. Вятърът ще остане умерен, като промяната в посоката му към изток-югоизток ще се усети по-осезаемо в края на деня.

В планините - слънце и слаб снеговалеж по върховете

В планините условията ще бъдат сходни - предимно слънчево време преди обяд и развитие на облачност в следобедните часове. Само на отделни места ще има краткотрайни валежи, като по най-високите части на Рила и Пирин е възможен слаб снеговалеж. Температурите ще останат ниски - около 12 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра, при слаб до умерен север-североизточен вятър.

По Черноморието - спокойно, но прохладно

По Черноморието ще преобладава слънчево време, съпроводено със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13 и 15 градуса. Морската вода ще е около 12-13 градуса, а вълнението ще достигне 3 бала.

Сряда носи първи гръмотевици в Западна България

В сряда ще се запази предимно слънчево време, но в следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста облачност, която на места ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб и ще духа предимно от югоизток.

От четвъртък - нестабилна атмосфера и риск от градушки

От четвъртък нататък атмосферата ще стане неустойчива. Над Източна България ще има повече слънце, но в западните и централните райони облачността ще бъде значителна, със следобедни валежи и гръмотевични бури. На места се очакват и градушки.

Събота носи по-активни бури в страната

В събота вятърът ще се усили до умерен и ще се ориентира от север-северозапад. Валежите ще обхванат повече райони от страната, като ще бъдат краткотрайни, но интензивни и съпроводени със гръмотевици.

Към понеделник - отслабване на валежите и ново затопляне

В неделя и понеделник вятърът ще отслабне и ще се завърти от изток-североизток. Валежите ще продължат на места, но вероятността за гръмотевични бури ще намалее. Минималните температури постепенно ще се повишават и към почивните дни ще бъдат между 9 и 14 градуса, а дневните ще останат в диапазона 20-25 градуса, с краткотрайно понижение в четвъртък и събота. В началото на следващата седмица се очаква бързо затопляне.

