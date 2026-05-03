Облаци, дъжд и сняг в прогнозата днес, но ето кога идва топлото

Преди обяд в страната ще има повече слънчеви часове, но около обяд облачността бързо ще се увеличи. На места, главно в Източна България и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София - около 12°.

Денят - облаци, кратки валежи и вятър

Около и след обяд облачността ще остане променлива, със съществени разкъсвания в следобедните часове. Валежите ще бъдат локални и краткотрайни, но ще създават усещане за нестабилно време. Вятърът от североизток ще се усеща осезаемо, особено в източните райони, където на моменти ще е силен.

Планините - сняг и по-сериозни валежи

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи. Над 1200 метра ще вали сняг, а под тази височина - дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Вятърът ще бъде умерен до временно силен от североизток. Температурите ще останат ниски - около 2° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра.

Черноморието - вятър и валежи на юг

По Черноморието облачността ще е разкъсана, но по-значителна над южното крайбрежие, където на места ще превали дъжд. Ще бъде ветровито със умерен до временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 12° и 14°. Температурата на морската вода е около 12°, а вълнението ще достигне 3-4 бала.

Следващите дни - от слани към летни температури

В началото на седмицата Западна България ще се радва на повече слънце, докато над източната част ще има повече облаци и възможни слаби превалявания. В понеделник сутрин ще е студено със условия за слани - минималните температури ще са между 0° и 5°, а в котловините ще падат до минус 2° - минус 3°.

Още във вторник температурите рязко ще се повишат и максималните ще надхвърлят 20° в цялата страна. В сряда ще преобладава слънчево време със разкъсана висока облачност и допълнително затопляне до 26°-27°.

В четвъртък времето ще остане предимно слънчево в централните и източните райони, но над западната част ще се развива купесто-дъждовна облачност. След обяд на места ще има краткотрайни валежи, придружени със гръмотевици и условия за градушки.

В петък и събота вятърът ще се ориентира от северозапад и ще донесе повече нестабилност. На повече места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Температурите ще се понижат, като в събота максималните ще бъдат между 18° и 23°.

