„Прогресивна България“ стартира с удар по скъпотията и хаоса

„Прогресивна България“ ще стартира работа по ключови законопроекти, насочени към икономическата криза, съдебната реформа и спасяването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви в интервю за БНТ председателят на парламентарната група на ПБ в 52-о Народно събрание Петър Витанов.

По думите му първият пакет мерки ще бъде насочен към овладяване на галопиращите цени и подобряване на икономическото благосъстояние на хората. Витанов подчерта, че именно това е сред най-острите обществени проблеми и ще бъде във фокуса на първите законодателни инициативи.

Втората голяма тема е съдебната система и очакваните от обществото промени в нея. „Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока“, поясни той.

Третият приоритет е свързан с Плана за възстановяване и устойчивост, където България е изправена пред реален риск да загуби сериозен финансов ресурс. Според Витанов страната може да се лиши от 367 милиона евро, ако не бъдат приети навреме ключови законодателни промени, включително тези, свързани със КПКОНПИ.

„Ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата“, категоричен бе той.

Председателят на ПГ на ПБ предупреди и за тежкото състояние на публичните финанси. По експертни оценки дефицитът за тази година може да достигне 7%, при положение че дори всички средства по ПВУ бъдат усвоени - нещо, което към момента изглежда трудно постижимо.

Витанов обърна внимание и на т.нар. „скрити разходи“, които според него допълнително изкривяват реалната картина. „Не по-малко смислено е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година“, заяви той.

Той припомни и данни на Евростат, според които България вече е в свръхдефицит с 3,5% за миналата година, като се очаква нова актуализация през октомври.

„Състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи“, подчерта Витанов, като добави, че конкретните предложения на „Прогресивна България“ ще бъдат представени в рамките на един месец.

