Вече е определен новият шеф на парламента

Начало на важна политическа седмица. Осем дни след предсрочните парламентарни избори президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика първото заседание на новото 52-ро Народно събрание.

То ще е в четвъртък – 30 април, от 10 ч.

Паралелно с това започват и първите политически заявки за работата на новия парламент, включително и за избора на негов председател.

От първата политическа сила – „Прогресивна България“, която разполага със 131 депутати, вече са готови с кандидат за председател на Народното събрание, но името засега не се съобщава публично.

„Най-важно е да се конструира парламентът и много бързо да покажем на хората, че ние сме готови, ние ще действаме. Още в първия ден ще го видите как ще бъде избран председател“, заяви пред бТВ Слави Василев, депутат от „Прогресивна България“.

От „Прогресивна България“ дават заявка за промяна не само в темпото на работа, но и в начина на комуникация между депутатите – след серията скандали в предишните парламенти.

„От страна на „Прогресивна България“ ви уверявам, че ние ще променим тона, ще променим думите, които ползваме, ще променим и поведението, за да отразяваме нагласите в българското общество“, коментира Василев.

След избора на председател на парламента президентът ще задейства и конституционната процедура по съставяне на редовно правителство.

Очакванията са процесът да бъде по-лесен, предвид ясното парламентарно мнозинство на първата политическа сила.

