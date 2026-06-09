Веригите поемат ценовия удар, държавата готви нов контрол

Държавата не договаря пряко цените с търговските вериги, а ги призовава към социална отговорност за период от минимум шест месеца. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и бивш земеделски министър Явор Гечев, след като властта обяви инициативата „Кошница с грижа“.

По думите му част от веригите са готови да поддържат мярката дори една година, като изричният ангажимент е намаленията да не бъдат за сметка на производителите. Гечев подчерта, че очакваното поевтиняване трябва да дойде от търговските печалби на големите магазини, а не от натиск върху фермери и доставчици.

Социална отговорност, а не пряка договорка

„Няма пряко договоряне с веригите, а призив за социална отговорност. Това е за минимум 6 месеца, някои от веригите ще поддържат инициативата „Кошница с грижа“ за 1 година“, заяви Гечев.

Той настоя, че в случая не става дума за уговорка или картел, а за доброволно поведение от страна на търговците. Според него ключовият момент е намаленията да не бъдат прехвърлени надолу по веригата към производителите.

„Изричният ангажимент е това да не е за сметка на производителите, а за сметка на търговските печалби на веригите - благодарим“, каза още депутатът.

Още мерки срещу високите цени

Гечев увери, че до края на годината ще има и други мерки, насочени към регулиране на пазара и по-евтини стоки. Една от подготвяните законодателни инициативи е свързана с формирането на кооперативи, които да дадат по-силна пазарна позиция на производителите.

„Трябва да има пазарна сила, кооперирането да се случи“, заяви той. Според него именно слабата организация на производителите ги поставя в по-неизгодна позиция спрямо големите търговски структури.

Депутатът не коментира подробно какви биха били рисковете, ако веригите се съберат и вместо да намалят цените, решат да ги увеличат. Той не се спря обстойно и на търговците, които не са участвали в срещата с властта.

„Правим така, че да има държава“

Гечев предупреди, че не може да се иска намаление, което е по-голямо от търговската печалба. „Не можем да намалим цените повече, отколкото ти е търговската печалба. Правим така, че да има държава“, каза той.

По думите му „главоломният“ ръст на цените се случва, защото търговците могат да го правят. „Могат да го правят, правят го“, заяви Гечев в сутрешния блок на БНТ.

Според него при ясни правила, закони и контрол подобни аномалии не се допускат. Той посочи, че ако потребителите имат база за сравнение, могат по-лесно да се ориентират в реалните ценови разлики.

Над 30 продукта в различни пакети

Гечев уточни, че инициативата няма да бъде еднаква за всички вериги, защото срещите с тях са били индивидуални. По думите му това е направено именно за да няма съмнения за координирани търговски практики или съглашателство между големите играчи на пазара.

„Веригите не са се събирали заедно. Напротив - както те, така и ние настоявахме за индивидуални срещи, за да няма риск от координиране на търговски практики“, заяви той.

Според него общото между предложенията е, че става дума за над 30 продукта, период от поне шест месеца и минимум 15 процента търговска отстъпка. Всяка верига обаче ще излезе със собствен пакет според възможностите си.

Индексът няма да задължава, а ще ориентира

Гечев защити и идеята за индекс на справедливата стойност, който да дава на потребителите база за сравнение. Той подчерта, че този инструмент няма да задължава търговците да продават на определена цена, а ще служи за информираност.

„Този индекс няма да задължава никого. Той ще бъде инструмент за сравнение и информираност. Когато човек има база за сравнение, може много по-лесно да прецени дали една цена е нормална или не“, каза депутатът.

По думите му ценообразуването в големите вериги е много по-сложно от това при малките търговци. В договорите с доставчиците има различни такси, промоции, обратни фактурирания и други механизми, които според него трябва да станат по-ясни.

По-малките търговци също искат участие

Според Гечев ефектът от инициативата няма да остане само при големите вериги. Той заяви, че и по-малки търговци вече са потърсили контакт с властта и са изразили желание да се включат в подобни кампании.

„Когато големите играчи променят пазарната среда, това неминуемо оказва влияние върху всички останали участници“, коментира той.

Така управляващите очакват мярката да има по-широко отражение върху пазара. Целта е натискът за по-ниски цени да не остане ограничен само до отделни обекти, а постепенно да зададе нова среда за конкуренция при най-купуваните храни.

Готвят нова рамка за фермерско коопериране

Гечев обяви, че се работи по промени в закона за кооперирането. Според него целта е да се създаде модерна рамка за фермерско обединяване и изграждане на кооперативни вериги за доставки.

„Това са модели, които работят успешно в много европейски държави и част от тях сме познавали и в България, но с времето сме ги изоставили“, заяви той.

По думите му без достатъчна пазарна сила българските производители трудно могат да договарят по-добри условия. Затова кооперирането се разглежда като ключов инструмент, който трябва да даде повече устойчивост на фермерите и по-силно присъствие на български продукти на пазара.

Гаранционни фондове за българска продукция

Сред подготвяните мерки са и гаранционни механизми, които да подпомагат търгуването на български продукти година напред. Гечев обясни, че подобен подход може да даде повече сигурност както на производителите, така и на купувачите.

„Работим върху гаранционни фондове, които да подпомагат търгуването на български продукти година напред“, каза той.

Според него обаче този модел може да работи само ако производителите са достатъчно организирани. Именно затова темата за кооперирането остава свързана не само със земеделието, а и със стабилността на цените за потребителите.

Удар срещу „виртуалните животни“

Гечев посочи като приоритет и ограничаването на злоупотребите със земеделски субсидии. По думите му се подготвят решения срещу т.нар. „виртуални животни“ и други форми на измама в сектора.

„Съвременните технологии позволяват много по-ефективен контрол - GPS проследяване, електронни системи, генетични анализи“, заяви той.

Според депутата, ако измамите бъдат ограничени, реалните животновъди ще получават значително по-голяма подкрепа. Това е особено важно заради очакваното намаляване на средствата по европейските програми през следващия програмен период.

„Баба Алино“ като тест за държавност

По казуса „Баба Алино“ Гечев заяви, че според него става дума за „много странен случай“, при който са нарушени няколко закона и са ангажирани различни институции. Той подчерта, че горските служители са реагирали и са издали предписания.

„Посланието трябва да бъде ясно - има държава и подобни случаи не бива да се допускат“, каза депутатът.

Гечев призова гражданите да подават сигнали за подобни нарушения, защото така институциите могат да реагират навреме. По думите му правилата трябва да важат за всички, независимо дали става дума за пазара на храни, за земеделски субсидии или за незаконни огради в горски територии.

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