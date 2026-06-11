Държавата застава в защита на фермерите при натиск от пазара

Държавата ще застане зад земеделските производители при всеки доказан сигнал за натиск, изнудване или нелоялни практики, които пречат на работата им. Това декларира министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща с представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

Разговорът беше свързан с медийни информации, че производители са притискани от търговски вериги, но до края на срещата конкретни данни по тези сигнали не бяха предоставени. Абровски подчерта, че институциите могат да действат само когато разполагат с факти, имена, случаи и ясно посочени нарушения.

„Когато имате проблем, елате и го кажете и цялата държава ще застане зад вас. Но ако се говори, че някой някъде е подложен на натиск, без да се посочат конкретни случаи, няма как да ви защитим“, заяви министър Пламен Абровски.

В срещата участваха и заместник-министрите Янислав Янчев, проф. Крум Неделков и Красимир Чакъров. Основният тон на разговора беше ясен - земеделските производители настояват за по-силна защита и по-добри правила, а министерството иска конкретика, за да може да задейства институционална реакция. Абровски подчерта необходимостта от постоянен и активен диалог с браншовите организации, защото проблемите в сектора не могат да се решават само през общи оплаквания и публични твърдения.

Една от темите беше възможният натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци. Министърът уточни, че очаква повече конкретна информация по тиражираните твърдения за изнудване. Според него защитата на стопаните е възможна само когато има ясно посочени факти, които да бъдат проверени от компетентните органи.

Абровски постави и въпроса за сдружаването на производителите. По думите му създаването на кооперативи може да помогне за по-добра пазарна реализация на продукцията, защото позволява осигуряване на по-големи количества, по-постоянно качество и по-силна позиция при преговори. Министърът отбеляза, че законови пречки за създаване на кооперативи няма, но ключовият въпрос остава дали самите производители са готови да се обединяват.

Представителите на бранша настояха за по-справедливо разпределение на средствата за подпомагане между секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. Те поставиха и искане за създаване на регистър на трайните насаждения, който да помогне за по-добро структуриране на сектора и за насочване на подкрепата към реалните производители. Според тях е необходимо да се предприемат и мерки за възстановяване на ликвидността на земеделските стопанства.

Напояването също беше сред централните теми. Абровски обяви, че по въпроса има добра координация с Министерството на околната среда и водите и се работи за намаляване на административните пречки пред земеделските производители. Това е важен проблем за сектора, защото без достъпно и предвидимо напояване производството на плодове и зеленчуци остава уязвимо както от суша, така и от резки промени в разходите.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за по-голяма гъвкавост при еднодневните трудови договори. За земеделските стопани това е особено чувствителна тема, защото кампанийният труд при бране, сортиране и прибиране на продукцията изисква бърза организация и достатъчно работна ръка в кратки срокове.

По отношение на регистъра на трайните насаждения Абровски съобщи, че се подготвя законодателна инициатива. Такъв регистър би трябвало да даде по-ясна картина за реалните площи, производствения потенциал и нуждите от подпомагане. Това може да се превърне в инструмент срещу изкривяванията в сектора, ако бъде изграден така, че да отличава активните стопани от формалните заявители.

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