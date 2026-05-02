Милен Велчев видя повече приходи и стабилизация при кабинет на Радев

Новото правителство на България ще разполага със сериозен финансов ресурс благодарение на по-високата инфлация и съответно по-добрата събираемост на приходите. Това заяви пред бТВ бившият финансов министър Милен Велчев, като подчерта, че това създава добра основа за старта на управлението.

Според него въпреки сложната международна обстановка, включително несигурността около кризата в Персийския залив, има фактори, които могат да работят в полза на икономиката. „Свидетели сме на нелека световна икономическа среда. Не говоря само за високите цени на горивата, но и за неяснотата докъде ще стигне текущата криза в Персийския залив“, посочи Велчев, като уточни, че при по-дълго развитие на конфликта ефектите могат да се задълбочат.

В същото време той акцентира върху положителната страна на инфлационните процеси за бюджета. По думите му, когато инфлацията е по-висока от очакваното, приходите в хазната също нарастват над заложените нива, което създава допълнителна финансова гъвкавост.

„При инфлация над очакванията бюджетните приходи растат повече, отколкото са заложени при бюджета“, обясни експертът. Той допълни, че макар годината да е започнала с по-висок дефицит, към април се наблюдава балансиране на сметките, което е важен сигнал за стабилизиране.

По отношение на управленските цели на „Прогресивна България“ - без повишаване на данъците, с ограничаване на дълга и намаляване на дефицита - Велчев подчерта, че задачата е предизвикателна, но напълно възможна при правилен подход.

„Не е невъзможна, но трудна“, заяви той, като подчерта, че именно по-високата събираемост на приходите дава реален шанс тези цели да бъдат постигнати.

Бившият финансов министър изрази и ясно доверие към новото управление, като подчерта, че стартовите условия изискват разумен период за оценка. „Правителството ще има кредит на доверие“, каза Велчев и допълни, че реалната оценка трябва да се прави в по-дългосрочен хоризонт.

Той отбеляза, че настоящата година е преходна, тъй като кабинетът започва работа без редовен бюджет и в условията на вече приети извънредни финансови рамки. Именно затова, според него, най-обективната оценка за управлението ще дойде с изработването и изпълнението на следващите бюджети.

Велчев посочи и необходимостта от бързи и целенасочени мерки за стабилизиране на икономическата среда, като акцентира върху значението на контрола върху разходите и устойчивото управление на публичните финанси.

Общият извод от анализа му е, че въпреки глобалните предизвикателства, новото правителство разполага с реални инструменти и благоприятни фактори, които могат да бъдат използвани за стабилизиране на икономиката и реализиране на заявените политики.

