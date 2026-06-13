Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но това ще спре растежа
Финансистът подкрепи премахването на автоматичните механизми за доходите и поиска конкретни мерки за ограничаване на разходите
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Финансистът подкрепи премахването на автоматичните механизми за доходите и поиска конкретни мерки за ограничаване на разходите
Бившият финансов министър вижда условия за силен старт въпреки глобалната несигурност
Бившият финансов министър охлади опозицията за протести през зимата
Той предупреди, че ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий
Икономиката ни расте и това трябва да се използва, вместо да се приема бюджет с постоянен дефицит
Гърция беше в по-привилегировано положение, отколкото сме ние сега, защото отдавна беше член на еврозоната и беше спасена от фалит
България може да влезе в еврозоната в зависимост от нивото на инфлацията и правителство независимо кое е то
Направи тревожен анализ на финансовата ситуация
Дефицитът може и да е нулев
Цифрата 3% не е магическо число, изчислявано е още при създаването на еврозоната
Според него инфлациятаще продължи на намалява
Ако изчисленията покажат, може минималната работна заплата да се качи на 940 лв.
Това стана в съдружие с неговия брат
Когато България влезе в еврозоната
В парламента има прекалено много политически сили, които обещават трудно осъществими неща
По повод на увеличението й
В навечерието на нови избори щеше да настъпи вакханалия
Няма опасност да загубим от плащането на газа в рубли, каза бившият финансов министър
Той очаква пазарът сам да намери своя баланс и цените да се уравновесят
Мяcтo зa "юпитa" в бългaрcкaтa пoлитикa винaги имa, cтигa тe дa имaт кaчecтвa, каза той