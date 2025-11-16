Милен Велчев каза това, което всички си мислят за чиновниците

Държавната администрация в България работи, все едно интернетът все още не е измислен, а броят на служителите надвишава този от аналоговата епоха. Това заяви бившият финансов министър Милен Велчев в предаването "120 минути" по БТВ, като разкритикува рязко проектобюджета за 2026 година.

"Изкуственият интелект навлиза, населението намалява, а администрацията расте като бройка, като разход – още повече, защото заплатите им растат несъразмерно", посочи Велчев.

Бившият финансов министър изнесе остра критика към Бюджет 2026 и предупреди за сериозни последици заради дълговото време.

"Новият дълг, записан в бюджета, е 10 млрд. евро, част от него отива за изплащане на стари задължения, а с около 9 млрд. евро ще се увеличи съществуващият дълг", обясни той.

Това означава 300 милиона евро допълнително всяка година само за нови лихви.

Велчев коментира политическото бъдеще на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и заяви, че той ще остане в активната политика още дълги години, но важното е с какво ще бъде запомнен.

"Борисов ще влезе в учебниците, но дали ще го запомнят с това, че вкарал България в еврозоната или ще го запомнят с балона, който е създаден в държавния дълг, и ще го споменават с не много благоприятни думи следващите поколения, които ще трябва да връщат този дълг", предупреди бившият министър.

Велчев е категоричен, че последствията върху частния бизнес няма да са "розови", защото предприемачите продължават да бъдат притискани икономически с нови данъци.

Според него има много други опции за балансиране на бюджета, а "неизбежността е само в очите на онзи, който е паднал от Луната".

По думите на бившия финансов министър масови протести ще има, но едва ли ще бъдат през следващата година.

Според него моментът на криза зависи от международните пазари, инфлацията и други външни фактори, но финансовите проблеми са неизбежни при продължаване на текущата бюджетна политика.

