Рязка промяна на времето! Ето къде в България ще се случи

Днес времето в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи, като слаби превалявания са възможни само на отделни места, предимно в Западна България. Югозападният вятър ще бъде умерен, а на моменти и силен. Дневните температури ще се повишат до 5°-10°, като в София ще се задържат около 5°.

Планински райони

В планините ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има временни увеличения на облачността. На изолирани места в Западна Стара планина, Рила и Пирин са възможни слаби превалявания. Вятърът ще бъде силен, със запад-югозападна посока. Температурите ще достигат около 3° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра надморска височина.

Черноморско крайбрежие

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от югозапад. Максималните температури ще се движат между 7° и 9°. Морската вода е с температура 9°-11°, а вълнението ще бъде слабо – 1-2 бала.

Очаквания за следващите дни

През следващите дни в източната половина на страната ще продължи да духа юг-югозападен вятър, който ще бъде умерен до силен. Там температурите ще останат високи за сезона – минималните ще са над нулата, а максималните на места ще достигат 15°-16°. Облачността по-често ще бъде значителна, но условията за валежи ще останат ограничени.

Рязка промяна и валежи от дъжд и сняг

Още в събота в северозападните райони, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, с ориентиране на вятъра от северозапад ще започне бързо застудяване. На отделни места ще превали слабо, като валежите първоначално ще са от дъжд, но постепенно ще преминават в сняг. Възможни са поледици, а температурите ще се понижат до стойности около нулата. В началото на новата седмица валежните условия ще се запазят в Северна България и планините, докато в Източна България ще се задържи по-топло. В средата на седмицата, с преминаването на атмосферен фронт, вятърът ще се обърне от север, а дъждът в много райони ще премине в сняг, като температурите ще спаднат в цялата страна.

