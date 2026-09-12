Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
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Ангарски е починал след кратко боледуване
Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
Той е свързан с ипотечните кредити
Близо месец преди да навърши 65 години
И има ли понятие лоша инвестиция
Емил Хърсев е бил подуправител на БНБ
При коментара за бюджет 2026
Бившият финансов министър охлади опозицията за протести през зимата
По думите му държавата не предлага нови стимули за бизнеса
Според него фокуса в бюджета трябва да бъде върху разходите
Марек Мора ще поеме поста от Кириакос Какурис от Кипър
Слава Богу, че сме на път да влезем в Еврозоната
Експертът очаква много гладко да преминем към единната валута
Говори Борис Петров
Какво отчете за момента Любомир Дацов
Говори Любомир Дацов
Финансистът обясни защо не изпълняваме два критерия
Той съветва още да не купуваме луксозни стоки, които не можем да си позволим
Тя е свързана с данъците
България може да влезе в еврозоната на 1 юли 2025 г. или на 1 януари 2026 г.