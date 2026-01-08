Отиде си един от най-умните финансисти на България

Внезапно почина един от най-умните финансисти на България Андрей Пръмов. Той си отиде близо месец преди да навърши 65 години.

"Нашият ценен приятел и колега, ментор и вдъхновяващ за целия сектор топ експерт по капиталовите пазари вече не е сред нас. Ще липсва на всеки, който имаше честта да работи с него през годините", написа в мрежата негов колега.

Андрей Пръмов бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".

Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com