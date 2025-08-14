Бизнес

Финансист каза истината за цените и какво ще стане след еврото

Експертът очаква много гладко да преминем към единната валута

14 авг 25 | 17:14
Агенция Стандарт

Цените ще се движат така, както щяха да се движат и без да въведем еврото. 

Това обясни пред БНР Димитър Георгиев, финансист и анализатор на международните пазари.

"Мерките, които правителството предприема, няма да доведат до никаква промяна в цените на стоките и услугите. България отдавна е пазарна икономика и те се определят от търсенето и предлагането, а не от правителството. И това е страхотна новина. 

Не бих казал, че има неконтролирано вдигане на цените.

Докато глобалната икономика се развива позитивно и има печатане на пари- т.нар. стимулираща парична политика, дотогава цените на всички активи по света ще растат. Това не е феномен само в България. 

Фокусът на всеки един индивидуален потребител трябва да бъде върху доходите му. Цените спрямо доходите в България се движат изключително благоприятно.

По-скоро се повдига една психологическа истерия от партии, от отделни граждани и организации, които се фокусират само върху цените. 

Приемането на еврото е страшно позитивна стъпка. Но това е един технически момент, в който една валута се заменя с друга". 

Очаквам много гладко да преминем към еврото, прогнозира той. 

"България от 28 години е с фиксиран курс и на практика отдавна е в еврозоната".

Той обясни и предимствата на цифровото евро, което се очаква да се въведе в обръщение през 2028 или 2029 година.

"Дигиталното или цифровото евро ще бъде електронно платежно средство, достъпно за всеки. То ще замества парите в брой.

Големият проблем в Европа е, че почти всички плащания с карти минават през две добре познати американски компании, които предлагат кредитни и дебитни карти. Един значителен процент от всички трансакции отиват в Америка. Нещо напълно излишно. Европа даже много се забави да реши този проблем. Едно от решенията е дигиталното евро.

Това не е криптовалута. Абсолютно нормално платежно средство е и ще се контролира от ЕЦБ. Ще може да се плаща лесно и удобно, без каквито и да е такси към трета страна". 

Еврото ще продължи да бъде една успешна валута, прогнозира Димитър Георгиев и добави, че очаква то да стане по-скъпо с 20% от долара.

 

Автор Агенция Стандарт
Petar
преди 45 минути

,, Докато глобалната икономика се развива позитивно и има печатане на пари- т.нар. стимулираща парична политика, дотогава цените на всички активи по света ще растат. Това не е феномен само в България.,, А сега обяснете на хората, че печатането на пари не се прави току-така. Точно печатането на пари без реално обезпечение ( реална силна икономика, златен резерв..и т.н.) води точно до инфлация, обезценяване на парите.

Nel
преди 39 минути

Кой е този икономист? Името?

Дони
преди 22 минути

Димитър Георгиев. Прочети статията.

