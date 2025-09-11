Назначиха чешки финансист за вицепрезидент на ЕИБ

Заместник-министърът на финансите на Чехия Марек Мора ще се присъедини към екипа на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) като неин вицепрезидент. Мора ще поеме поста на 20 октомври от настоящия вицепрезидент Кириакос Какурис от Кипър и ще стане член на Управителния комитет на банката.

Съветът на гуверньорите на ЕИБ, който е съставен от финансовите министри на 27-те държави членки на Европейския съюз, назначи Мора по предложение на чешкото правителство. Той е заместник-министър на финансите на Чехия от април 2023 г. Преди това той е бил заместник-управител на Чешката централна банка в продължение на повече от четири години и е заемал висок пост в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, като е ръководил кабинета на генералния секретар преди да поеме отдела по бюджет и данъчна и регионална политика. Мора е първият представител на Чехия на поста вицепрезидент от 2007 г.

„С богатия си опит в областта на националното и европейското финансово управление и разработването на политики Марек Мора ще засили капацитета ни да насърчаваме значимите инвестиции и икономическата устойчивост в целия ЕС“, сподели президентът на ЕИБ Надя Калвиньо.

„С нетърпение очаквам да дам своя принос за реализиране на мисията на ЕИБ за насърчаване на устойчивото развитие и икономическото сближаване”, каза Марек Мора. „ЕИБ играе решаваща роля за формирането на инвестиционната среда в Европа и аз считам присъединяването ми към банката за привилегия”, посочи той.

Предишният представител на Чехия на поста вицепрезидент на ЕИБ бе Иван Пилип, който заемаше длъжността в периода 2004-2007 г.

Групата на ЕИБ, която включва също Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), развива дейност в Чехия от 1992 г. и е предоставила финансиране в размер на близо 30 млрд. евро за публични и частни инвестиции в цялата страна. Това включва подкрепа за чиста енергия, малки и средни предприятия, и мащабна транспортна инфраструктура като железопътната мрежа.

