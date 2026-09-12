Проучване: Българският бизнес гледа напред въпреки несигурността
Ръст на иновациите, по-смело разширяване на капацитета и по-добър достъп до финансиране
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Ръст на иновациите, по-смело разширяване на капацитета и по-добър достъп до финансиране
Средствата са предназначени за покриване на националния принос по пет ключови програми, финансирани от ЕС
Финансирането подкрепя разширяването на устойчивото производство на метали и кръговата икономика в Европа
Марек Мора ще поеме поста от Кириакос Какурис от Кипър
Финансовият министър Людмила Петкова се срещна с шефката на Европейската инвестиционна банка
Сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка е ключова стъпка
България може да загуби грандиозни суми, ако не направи съответните реформи
Павлова стана вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка
София. „Ще работим за ново рамково споразумение за кредитна линия в размер на 500 милиона евро за следващия програмен период – пари за рефинансиране и...