„Аурубис“ осигурява 200 млн. евро от ЕИБ за развитие и производство

Групата "Аурубис" , водещ международен доставчик на цветни метали и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света, подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за инвестиционен заем от 200 млн. евро.

Финансирането с петгодишен падеж ще подкрепи инвестиции в два стратегически проекта на „Аурубис“ - разширяване на рафинирането на мед в завода в България и повишаване на капацитета за рециклиране на метали и на мерките за опазване на околната среда в завода в Германия.

„С ЕИБ печелим силен европейски партньор, който подкрепя стратегическите ни инвестиции в устойчиво бъдеще“, заяви Щефен Хофман, главен финансов директор на „Аурубис“.

„Този финансов ангажимент е признание за социалната значимост и високото качество на нашите инвестиционни проекти. Благодарение на изгодните условия на заема, ние можем допълнително да диверсифицираме базата си за финансиране“, допълни той.

„Осигуряването на критични суровини като рафинираната мед и разширяването на възможностите за рециклиране в ЕС са от ключово значение за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейската индустрия“, коментира Николa Беер, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

„Медта е скритият гръбнак на съвременния живот - тя осветява домовете ни и захранва смартфоните ни, движи иновациите в електрическите автомобили и възобновяемата енергия. Първият заем на ЕИБ след приемането на новата ни цялостна стратегия за критичните суровини ще стимулира рециклирането на мед, ще укрепи европейските вериги за създаване на стойност и ще ускори прилагането на Закона за критичните суровини на ЕС“, каза още Бeeр.

И двата проекта допринасят за устойчивото производство на метали и подкрепят ключови политики на ЕС като икономически растеж, регионално развитие и устойчиви бизнес практики за създаване на нови работни места.

Това е първото финансиране на ЕИБ в сектора след приемането по-рано тази година на новата стратегия на Групата на ЕИБ за гарантиране на европейския достъп до суровини от критично значение и активно подкрепя прилагането на Закона за критичните суровини на ЕС.

50% увеличение на капацитета за производство на рафинирана мед в България

Като част от своята корпоративна стратегия, "Аурубис" ще инвестира 120 млн. евро за разширяване на капацитета за производство на рафинирана (катодна) мед в завода до Пирдоп и Златица, за да посрещне нарастващото европейско търсене.

Проектът е част от програмата „Инвестиции за прогрес. България 2027" на обща стойност над 400 млн. евро и е най-голямата единична инвестиция на „Аурубис“ в България след придобиването на завода през 2008 г. Тя ще позволи производствения капацитет да бъде увеличен с приблизително 50% до 340 000 тона рафинирана мед годишно. Въвеждането в експлоатация се предвижда за финансовата 2025/2026 г.

Разширяването ще подпомогне икономическото развитие на България, ще покрепи износа – рафинираната мед е сред основните експортни стоки на страната – и ще създаде нови работни места.

Значителни инвестиции в разширяване на рециклирането и оптимизиране на материалните потоци

Заемът от ЕИБ ще подкрепи и инвестиционната програма „Комплекс Рециклиране Хамбург“ на стойност 190 млн. евро. Новото съоръжение в завода на Групата в Хамбург, Германия, ще рециклира около 30 000 тона скрап допълнително, както и по-големи количества междинни продукти от металургичния процес, като така се затварят вътрешни и външни материални цикли и се увеличава приноса към кръговата икономика. „Аурубис“ очаква производството да започне през следващата финансова година.

Медта играе ключова роля за енергийния преход, изкуствения интелект и центровете за данни, както и за сигурността на Европа. С увеличения капацитет Групата “Аурубис” ще бъде по-добре позиционирана при растящото търсене на мед в ЕС. Експертите прогнозират, че глобалното търсене на метала ще се удвои до 2050 г.

