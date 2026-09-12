Германски промишлен гигант отново позлатява наш град
Силните резултати на германската група дават нов тласък на българския завод, работните места и местните инвестиции
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Силните резултати на германската група дават нов тласък на българския завод, работните места и местните инвестиции
Финансирането подкрепя разширяването на устойчивото производство на метали и кръговата икономика в Европа
Пишат индустриална стратегия за преработващата и добивната промишленост
Мащабната хакерска атака се е случила на 28 октомври, съобщават от фирмата
В Пирдоп ще пречистват и дъждовните води Пирдоп. Нова инвестиционна програма за 44 млн. евро планира "Аурубис България" в медодобивния комбинат в Пир...
Предвидими цени на тока иска новият изпълнителен директор Тим Курт Инвестиции в размер на близо 75 млн. евро ще направи догодина "Аурубис България" в...
Инвестираме в екология и образование, казва Никола Треан