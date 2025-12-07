Райско наше градче става рибарски лидер. Златни инвестиции

Най-южната община във Варненско – Бяла, е на прага на голяма трансформация. Малкото крайморско градче ще се сдобие с най-голямото рибарско пристанище у нас, а стръмното му крайбрежие ще бъде защитено от морска абразия и свлачищни процеси. Така инфраструктурният проект не само променя облика на града, но и го превръща в ключов център за рибарството и туризма.

Порт „Чайка“ – от идея до реалност

Историята на проекта за доизграждане на рибарско пристанище „Чайка“ започва още през 1986 г. През 2020 г. той бе актуализиран, а две години по-късно държавата предостави безвъзмездно права за строеж върху два терена с обща площ от 49 000 кв. м.

През пролетта на 2023 г. стартира първият етап от реализацията – с инвестиция от 20 млн. лв.

Изградена бе дамба с дължина 673 метра .

Удължена е съществуващата буна и е построена нова.

Извършена е противосвлачищна защита на брега.

Така капацитетът на порта се увеличава от 160 до 400 лодкостоянки – мащабна промяна, която поставя Бяла на картата на големите морски инфраструктурни проекти.

Модернизация и сигурност

С допълнителни 1,1 млн. лв. бяха монтирани:

22 понтонни кейове от морски алуминий с обща дължина 264 метра.

Кнехтове за швартоване, колонки за електрозахранване и водоснабдяване.

Котви, вериги и 32 камери за видеонаблюдение.

Тези подобрения гарантират безопасност, удобство и модерна визия на пристанището.

Икономически и туристически ефект

От местната администрация са категорични: проектът ще развие потенциала на туризма и рибарството – двата основни източника на препитание за жителите на общината. Новото пристанище ще привлече не само рибари, но и туристи, които ще открият в Бяла съчетание от традиция и модерност.

Вторият етап – укрепване на крайбрежието

Предстои реализацията на втория етап, финансиран от държавния бюджет. Той предвижда цялостно укрепване на крайбрежната зона, където са регистрирани свлачищни процеси. Така проектът ще осигури дългосрочна стабилност и ще превърне Бяла в пример за устойчиво развитие на морските общини.

Бяла вече не е просто райско градче на Варненското крайбрежие – тя се превръща в рибарски лидер, чиято инфраструктура и визия ще променят изцяло икономическия и туристическия пейзаж на региона.

