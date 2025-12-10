Българските дами в бизнеса получават нова възможност за растеж с She’s Next

Женското предприемачество в България получава още по-широка подкрепа с второто издание на международната програма She’s Next. Visa и „Дамски форум“ започват нов етап, насочен към обучение, менторство и финансово насърчаване на жени, ръководещи малки бизнеси. Сезонът отбелязва силен интерес и шанс за растеж, професионални контакти и достъп до експерти.

Финалистките на втория сезон She’s Next

Visa обяви финалистките във втория сезон на програмата She’s Next в България – глобална инициатива, която подкрепя развитието на малки бизнеси, ръководени от жени, чрез финансиране, обучение и менторство. Новото издание надгражда успешния първи сезон с още практическо съдържание и по-широка експертна подкрепа, осигурена в партньорство със Сдружение „Дамски форум“.

В рамките на периода за кандидатстване – от 1 октомври до 23 ноември 2025 г. – над 100 жени предприемачи подадоха своите кандидатури. След внимателен преглед и оценка бяха избрани 15 финалистки, които ще продължат участието си в специално разработена менторска програма на сдружение „Дамски форум“ от 8 януари до 3 април 2026 г.

Обучения, консултации и лидерски срещи

В рамките на второто си издание She’s Next ще предложи на участничките разширено обучение по бизнес стратегии, финанси, маркетинг и дигитализация, водено от утвърдени жени лидери от различни индустрии. Финалистките ще преминат през интензивна тримесечна менторска програма, включваща специализирани обучения, индивидуални консултации и сесии с успешни жени, доказали се като лидери в различни индустрии.

Капитал за развитие на най-добрите идеи

След края на менторската програма участничките ще представят своите бизнес проекти пред експертно жури от Visa България, „Дамски форум“ и ключови партньори на глобалния лидер в дигиталните разплащания. На 22 април 2026 г. ще бъдат обявени трите най-добре разработени проекта, които ще получат финансови грантове в размер на 10 000 евро, 7 500 евро и 5 000 евро. С тези средства всяка от победителките ще може да подпомогне растежа и бъдещото развитие на своя бизнес.

Партньорствата зад успеха на инициативата

„След впечатляващия интерес към първия сезон, ние от Visa и партньорите ни от „Дамски форум“ с радост дадохме старт на второто издание на She’s Next в България. Подадените кандидатури показват сила на предприемачеството и огромен потенциал за развитие. Чрез разширената менторска програма, по-широкия достъп до експерти и практическо знание искаме да подкрепим още повече малки и средни бизнеси в изграждането на устойчива и конкурентоспособна бизнес среда,“ заяви Красимира Райчева, изпълнителен директор на Visa България.

Знание, общност и подкрепа

„Програмата She’s Next е не само шанс за индивидуално развитие, но и платформа за създаване на мрежи и за обмен на идеи и опит. За нас в „Дамски форум“ е изключително важно да подкрепяме инициативи, които дават възможност на жените предприемачи да разширяват бизнесите си и да се утвърдят като лидери. She’s Next е една от тези възможности, и сме щастливи да бъдем партньори на Visa България в подкрепата на тези невероятни дами,“ каза Диана Митева, председател на Управителния съвет на Сдружение „Дамски форум“.

По-силна бизнес среда за жените в България

С второто издание на програмата She’s Next в България, Visa затвърждава ангажимента си да подкрепя развитието на малките и средни предприятия в страната и да спомага за развитието на приобщаваща и устойчива бизнес среда.

