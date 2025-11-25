Избраха нов шеф на Британско-българската търговска камара

Британско-българската търговска камара (ББТК) навлиза в нов етап на развитие с избирането на Бари Бранд за председател на Управителния ѝ съвет. Организацията, която обединява едни от най-активните компании с бизнес интереси между двете държави, поставя акцент върху разширяването на икономическото партньорство и подкрепата за иновации.

Бранд е основател на консултантската компания Dare to Care More и си сътрудничи успешно с две британско-български фирми, работещи в областта на архитектурата и активните семейни развлечения. Той има дългогодишен опит в изграждането на бранд стратегии в M&C Saatchi и Saatchi в Лондон, Европа, Близкия Изток и България, където е заемал длъжността директор по иновациите.

За заместник-председател беше избрана Камелия Славейкова, председател на Съвета на директорите на Shell България, с над 30 години мениджърски опит в компанията.

След избора Бари Бранд заяви:

„За мен е чест да бъда избран за председател на Управителния съвет на Британско-българската търговска камара - една от най-големите и влиятелни бизнес организации в България. През изминалата година, в ролята ми на заместник-председател, бях активно ангажиран с дейността на организацията, особено с подпомагането и развитието на нашите събития.“

Той подчерта перспективата пред двустранния бизнес климат:

„Радвам се, че сега ще имам възможност да разширя своя принос към развитието на ББТК в контекста на продължаващото укрепване на икономическото сътрудничество между Великобритания и България.“

