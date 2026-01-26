Наша компания модернизира производството си с 500 хил. евро

Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) инвестира 500 хил. евро в ново оборудване за автоматизация и екологични технологии, като средствата са изцяло собствени. Инвестицията е свързана със сключени и очаквани поръчки за поддръжка на големи енергийни обекти в България и Гърция, съобщиха от предприятието.

Основен акцент в програмата е внедряването на нова машина за спояване със сребърен припой, която работи с дестилирана вода вместо с технически газ. Водата се произвежда в лабораторията на предприятието, а самата машина не отделя вредни емисии и позволява едновременно обслужване на до 15 работни места, което значително съкращава времето за ремонт.

Втората въведена технология е машина за почистване на статори с лазерен лъч. Досега подобни дейности са се извършвали основно чрез сухо пясъкоструене, при което след всяка операция се изхвърлят големи количества пясък. Лазерната технология елиминира този отпадък и намалява екологичния ефект от процеса.

Третото ново оборудване използва AI технология, която автоматизира производствения процес и позволява работа с по-нискоквалифициран персонал. Инженерът извършва първоначалната настройка, компютърът моделира формата, а операторът поставя заготовката и изважда готовия детайл, като целият процес отнема само няколко минути.

По инвестиционната програма на ЦЕРБ се очаква доставка и на още три машини. Едната ще замени четири стари съоръжения и ще се обслужва от един оператор вместо от двама работници. Втората е мобилен уред за специализирани електрически измервания, който ще позволи на инженерите да извършват тестове директно на обектите на клиентите, без необходимост от транспортиране на оборудване до базата в България. Третата машина ще автоматизира процеси, които досега са се изпълнявали почти изцяло ръчно.

ЦЕРБ през 1948 г. и е най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и модернизация на съоръжения в енергетиката, като поддържа стратегически енергийни обекти в Югоизточна Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com