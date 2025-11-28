Бизнес

ЕИБ ни отпуска 250 милиона евро. Народното събрание ратифицира заема

Средствата са предназначени за покриване на националния принос по пет ключови програми, финансирани от ЕС

Снимка: БТА
28 ное 25 | 9:53
Иван Ангелов

Народното събрание прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С този акт страната ни осигурява ново финансиране за покриване на националния принос по ключови европейски програми за периода 2021-2027 г.

250 милиона евро за пет ключови програми

С финансовия договор ЕИБ предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро. Средствата постъпват директно в държавния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проекти, изпълнявани по следните програми: "Транспортна свързаност", "Околна среда", "Развитие на регионите", "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация".

Част от милиардната кредитна линия

Заемът е част от по-голяма кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, която е одобрена от ЕИБ в подкрепа на националното съфинансиране на всички проекти, изпълнявани със средства от Фондовете на Европейския съюз при споделено управление през текущия програмен период.

С въпросния финансов договор е определен лимитът за финансиране по тази кредитна линия до 1 млрд. евро, в рамките на който да бъдат сключвани договори през периода 2021-2027 г. От доклада на бюджетната комисия става ясно, че по тази кредитна линия през 2024 г. е сключен първи структурен програмен заем, отново в размер на 250 млн. евро, който вече е напълно усвоен.

Исторически контекст на подкрепата

В доклада на бюджетната комисия се подчертава, че за предходните два програмни периода ЕИБ е отпуснала два сходни заема. За периода 2007-2013 г. сумата е била 447 млн. евро, а за 2014-2020 г. - 500 млн. евро. Със средствата от тези два заема е осигурено покриването на националното съфинансиране на общо 11 377 проекта в области като транспорта, околната среда, регионалното развитие, иновациите и растежа.

