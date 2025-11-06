Започва изграждането на HOLIDAY PARK Русе

Новият търговски комплекс ще предложи на клиентите разнообразие от над 20 магазина и заведения

06.11.2025 г., Русе, С официална церемония стартира изграждането на осмия HOLIDAY PARK в страната. Новият търговски парк ще се намира на бул. „Липник“ 73 в гр. Русе – локация с лесна достъпност и стратегическо разположение, добре позната на жителите и гостите на града. Инвеститор на HOLIDAY PARK Русе е „Видеолукс Холдинг“, а изпълнението на строителните дейности е възложено на строителна фирма МСК. След завършването си, ритейл паркът ще обогати търговската инфраструктура на града и ще предложи на посетителите съвременна и удобна среда за пазаруване и отдих.

След отслужения тържествен водосвет, извършен от отец Алеко, първата копка бе направена от Драгомир Драганов, областен управител на Русе, Пенчо Милков, кмет на община Русе, Валтер Волф, главен оперативен директор на BILLA България, и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“.

„За всички нас, както и за жителите и гостите на града, HOLIDAY PARK Русе е дългоочакван и мечтан проект, който вече направи първата стъпка от своята реализация. Горди сме, че можем да допринесем за развитието на Русе с един модерен търговски парк. Създаваме място, където посетителите ще могат да прекарват свободното си време приятно и да пазаруват удобно и разнообразно.“, отбеляза Тодор Белчев по време на събитието.

Модерният и удобен търговски комплекс HOLIDAY PARK Русе ще включва повече от 20 магазина и заведения. Сред тях ще бъдат популярни вериги като Billa, Decathlon, Pepco, Ciela, Subra, Opticlasa и други, които ще предложат разнообразие от стоки и услуги. Комплексът ще разполага с повече от 11 000 кв.м търговска площ, като се очаква неговото изграждане да създаде над 100 нови работни места и да подпомогне местната икономика.

За максимален комфорт на своите клиенти HOLIDAY PARK Русе ще разполага с над 300 безплатни паркоместа. Проектът предвижда изграждане на зарядни станции за електрически автомобили, както и инсталиране на соларни панели върху покривите на търговските обекти. Тези решения ще спомогнат за намаляване на въглеродните емисии и ще повишат енергийната ефективност на комплекса.

HOLIDAY PARK Русе е част от мащабното портфолио на „Видеолукс Холдинг“ – компания с богат опит в изграждането и управлението на модерни ритейл паркове в редица големи български градове като София, Перник, Стара Загора, Пазарджик, Шумен и Хасково.

Очаква се търговският комплекс да отвори врати през есента на 2026 г., като с това да се превърне в нова притегателна точка за жителите на Русе и региона.

