Икономист: Има системен срив в управлението на еврофондовете у нас

Контролът върху европейските средства в България не функционира ефективно, а корупцията при еврофондовете се проявява не чрез директни подкупи, а чрез системно изкривяване на правилата. Това заяви старши икономистът в Институт за пазарна икономика Зорница Славова пред Радио „Фокус“, позовавайки се на данни от одит на Сметната палата.

Системен срив в управлението на еврофондовете

Одитният доклад на Сметната палата обхваща периода 2021-2023 г. и по думите на Славова не сочи персонална вина, а разкрива дълбок структурен проблем в управлението. Според нея липсва ясно разпределение на отговорностите, отчетност и публичност при управлението на огромни финансови ресурси, които се преразпределят между различни институции. Именно това води до ситуация, в която никой не носи реална отговорност за контрола върху средствата.

Антикорупционните мерки не работят на практика

Сметната палата контролира органите, натоварени с борбата срещу корупцията при усвояването на европейски средства, но изводите от доклада показват, че антикорупционната политика на практика не функционира. По думите на Славова има създадени структури и документи, но липсва реално управление, отчет и яснота кой отговаря за прилагането на стратегията. Няма измерване на резултатите, няма публичен отчет и няма ефективен контрол, което превръща антикорупционните механизми в формалност.

Прекалено много институции, нито една отговорна

Друг сериозен проблем, откроен в доклада, е големият брой органи, ангажирани с контрола върху еврофондовете. Според Славова това създава „институционален шум“ вместо реално управление на политики и води до допълнително размиване на отговорността. Липсата на ясни механизми и процедури се наблюдава не само на върха, но и по цялата административна верига – в министерствата и подчинените им структури. Тя подчерта, че концентрирането на контрола в едно звено и в конкретно отговорно лице би могло да доведе до по-голяма прозрачност и отчетност, докато при сегашния модел се очакват отчети без реално съдържание и измерими резултати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com