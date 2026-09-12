Местните данъци удариха рекорд, нов скок надвисва над имотите
Общините увеличиха 128 ставки, а данъчните оценки изостават до пет пъти от пазарните цени
Следете всички новини, анализи и коментари за Институт За Пазарна Икономика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общините увеличиха 128 ставки, а данъчните оценки изостават до пет пъти от пазарните цени
Би дори и Челопеч
Създава се „институционален шум“ вместо реално управление на политики
Анализатор от ИПИ обясни защо еврото не е причината за поскъпването
Монтана е с най-ниски местните данъци през 2025 година
Пропаст между регионите разкри проучване на ИПИ
Стряскащ анализ на ИПИ преди първия учебен ден
Данните на Евростат и анализ на ИПИ показват, че пенсионната ни системата е сред най-слабите в ЕС
По-бедните домакинства губят пропорционално по-голяма част от дохода си
От ИПИ разкриха колко грешно се развива системата на този вид образование
Институтът за пазарна икономика с последни данни
Ние сме една от страните с най-голям брой университети в света - 51
Дойде Денят на данъчната свобода за 2024 година
Възможно е за няколко години да постигнем още 10% от покупателната способност на европейците
В следващите 3-5 години компаниите ще имат нужда от 500 000 работници
Според експертите повече пари с по-ниски данъци се събират по два начина
Изборите повлияха на бюджета със забавянето му, казва Петър Ганев
Започвам да си мисля, че даже сериозните наблюдатели отвън ни се смеят, каза той
Не мисля, че целият пакет от данъчни закони може да мине, казва Петър Ганев
Българите обаче нямат усещането, че живеят по-добре