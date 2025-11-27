Чешки гигант планира да открие завод в България

Подготвя се голяма инвестиция на чешкия технологичен гигант Шкода. Той има намерения да започне производство в България. Това обяви главният изпълнителен директор на корпорацията Петер Новотни.

Плановете на компанията са у нас да се произвеждат електрически захранващи системи, батерии, ключови компоненти и дори да се извършва асемблиране на подвижен състав.

"Вече разговаряхме с вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов по тази тема, а също така сме говорили и с премиера на България", каза Новотни.

Той подчерта, че страната ни е изключително важен стратегически партньор на Балканите и присъствието на Шкода в България би могло да спомогне за навлизането на нови пазари в региона като Гърция, Румъния и Сърбия.

В момента чешкият производител на влакове, трамваи, мотриси за метрото има производствени бази в 7 държави, а служителите на компанията са над 10 000.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com