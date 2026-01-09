Бакалии стават чейндж бюра

Бакалии по неволя влязоха в ролята на чейндж бюра. Хората масово влизат с магазините, за да си купят само хляб или дребни стоки от първа необходимост, като плащат за тях с банкнота от 100 лева. Целта е да им върнат рестото в евро и така да си обменят постепенно парите.

„Клиентите ни взеха за чейндж бюра“, оплакват се търговци. В големите вериги касиерите са под обсада. Това често води до липса на евро за ресто, въпреки че търговците се стараят да поддържат наличности.

Първите дни на еврото показаха още, че хората, особено в по-малките населени места, не разпознават евро банкнотите. Станаха известни куриозни случаи, в които касиерки отказват да приемат банкноти от 200 евро, защото ги смятат за фалшиви. На други места пък направиха отделни каси за плащане в лева и в евро, което породи недоволство сред клиентите.

