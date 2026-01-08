Ето на кое място сме по безработица

Безработицата в България през ноември е намаляла до 3,6 на сто от 3,5 на сто през октомври, показват сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани днес. По този начин страната ни се намира на трето място по най-ниско ниво на показателя. Най-ниска е безработицата в Малта – 3,1 на сто, и в Чехия и Полша - по 3,2 на сто.

По данни на Евростат сезонно коригираната безработица в еврозоната през ноември 2025 г. е била 6,3 на сто, което е понижение спрямо 6,4 на сто през октомври 2025 г. и повишение спрямо 6,2 на сто през ноември 2024 г. В Европейския съюз безработицата е била 6,0 на сто през ноември, без промяна спрямо предходния месец, но над нивото от 5,8 на сто през ноември 2024 г., съобщава БТА.

Евростат оценява, че в сравнение с октомври 2025 г. броят на безработните е намалял със 97 000 души в ЕС и със 71 000 души в еврозоната. На годишна база обаче безработицата се е увеличила с 416 000 души в ЕС и с 253 000 души в еврозоната.

Младежка безработица

През ноември 2025 г. 2,923 млн. млади хора на възраст под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,318 млн. в еврозоната. Равнището на младежката безработица е било 15,1 на сто в ЕС при 15,2 на сто през октомври и 14,6 на сто в еврозоната при 14,8 на сто месец по-рано.

Спрямо октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 000 души в ЕС и с 42 000 души в еврозоната. На годишна база обаче тя се е увеличила с 24 000 души в ЕС и с 11 000 души в еврозоната.

И при младежката безработица България отчита подобрение – от 13,2 на сто през октомври до 12,6 на сто през ноември.

Безработицата по данни на Евростат и Агенцията по заетостта (АЗ) се измерва по различни методологии, като Евростат използва стандартизирани изследвания, сертифицирани по Международната организация по труда (LFS - Labor Force Survey), включващи търсещи работа, докато АЗ преброява регистрираните безработни, което води до съществени разлики, като Евростат изчислява традиционно по-нисък дял безработни в България, тъй като включва и хора, които активно търсят работа, но не са регистрирани в бюрото по труда.

