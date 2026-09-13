Новите влакове тръгват. Първата мотриса „Шкода“ пристигна в България
Общо 25 композиции за 330 млн. евро идват до края на лятото, тестовете започват веднага
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Общо 25 композиции за 330 млн. евро идват до края на лятото, тестовете започват веднага
В момента чешкият производител на влакове, трамваи, мотриси за метрото има производствени бази в 7 държави
Започна подмяната на старите руски влакове
От кадрите става ясно още, че Радев „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7
Все по-често виждаме „движението му сред народа“, придружен от близо 20 души охрана, написа още той
Каква е причината?
Колата минала технически преглед едва в сряда
Людмил Славов живее в Чехия повече от 25 години
Тя ще бъде оборудвана с богат набор системи за повишаване на безопасността
Стойността на подвижния състав е 511,4 млн. лева, а срокът за доставка е 2 години
Чехите създават 4 нови модела
НСО си прибра легендарната тойота
Шефът на VW Дийс се заиграва с Ердоган, обяви "Билд"
Новата мултибрандова фабрика на Škoda ще бъде в една от двете държави
Кърджали. Сигнал за откраднат лек автомобил "Шкода" е подаден в полицейското управление в Кърджали. Тъжителят е 73-годишен. Дежурна оперативна група...
Напоследък в моделната линия на Skoda започнаха да се появяват нови екземпляри. Компанията, поглеждайки към по-големия си немски брат VW, иска да удов...