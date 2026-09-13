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Skoda Rapid - обемът има значение

Skoda Rapid - обемът има значение

Напоследък в моделната линия на Skoda започнаха да се появяват нови екземпляри. Компанията, поглеждайки към по-големия си немски брат VW, иска да удов...

22 октомври | 20:50
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